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19 июля 19, 11:53
Преемница Юнкера поддержала сохранение санкций против РФ
Урсула фон дер Ляйен
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Урсула фон дер Ляйен считает, что "Кремль не прощает никакой слабости"

С Кремлем надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против страны-агрессора РФ. Об этом заявила избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

По ее словам, Россия демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени. Она напомнила об аннексии Крыма и попытках максимально разделить Европу.

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог", - подчеркнула она в интервью La Repubblica.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС совершенствуется в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. "Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", - сказала фон дер Ляйен.

16 июля в Страсбурге депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

liga.net
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