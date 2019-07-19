Преемница Юнкера поддержала сохранение санкций против РФ

С Кремлем надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против страны-агрессора РФ. Об этом заявила избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

По ее словам, Россия демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени. Она напомнила об аннексии Крыма и попытках максимально разделить Европу.

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог", - подчеркнула она в интервью La Repubblica.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС совершенствуется в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. "Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", - сказала фон дер Ляйен.

16 июля в Страсбурге депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.