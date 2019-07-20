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20 июля 19, 10:44
Лондон угрожает Ирану серьезными последствиями из-за танкера
лондон
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Великобритания не планирует военное вмешательство на Ближнем Востоке, ищет дипломатические пути разрешения конфликта из-за задержанного Ираном танкера

Лондон пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае, если Тегеран в ближайшее время не освободит британский нефтяной танкер, задержанный иранскими военными в пятницу в Ормузском проливе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы совершенно четко заявили, что, если ситуация в скором времени не разрешится, она будет иметь очень серьезные последствия", - подчеркнул глава МИД Великобритании Джереми Хант в эфире телеканала SkyNews.

Он отметил, что речь не идет о военном вмешательстве: "Мы ищем дипломатические пути выхода из ситуации".

По словам главы британской дипломатии, он уже обсудил данный инцидент с госсекретарем США Майклом Помпео. Попытки созвониться с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, напротив, до сих пор остались безуспешными, сообщил Хант.

По итогам экстренного совещания чрезвычайного комитета COBRA (Cabinet Office Briefung Room A), которое Хант созвал в тот же день, чтобы обсудить возможности оказания помощи задержанному Ираном танкеру.

Представитель британского правительства заявила журналистам в ночь на субботу, что Лондон по-прежнему обеспокоен "неприемлемыми действиями Ирана, которые представляют собой явный вызов международной свободе судоходства", и рекомендует британским судам временно отказаться от маршрутов в этой акватории.

"Мы продолжаем поддерживать контакт с нашими международными партнерами и планируем дальнейшие встречи в выходные дни", - добавила представитель правительства.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили не один, а два танкера. Кроме британского судна Stena Impero задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.
liga.net
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