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21 сентября 19, 20:52
В Мюнхене стартовал фестиваль пива Октоберфест
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На 186-м фестивале ожидают около 6 миллионов гостей. Безопасность обеспечат около 600 полицейских, а также сотни охранников частных фирм.

В Мюнхене, Германия, открылся 186-й фестиваль пива Октоберфест. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля в Instagram в субботу, 21 сентября.

Самый масштабный народный праздник в мире открыли мэр города Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Райтер выбил пробку из первой бочки пива. Затем он набрал и передал первую кружку Зедеру, которую традиционно поднимают за мирное течение фестиваля.

Фестиваль продлится до 6 октября. Организаторы рассчитывают, что праздник посетит около шести миллионов гостей. Цена за литровую кружку пива в палатках пивоварен составляет от 10,80 до 11,80 евро. Порядок на фестивале будут поддерживать около 600 полицейских и сотни охранников частных фирм.
bigmir.net
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