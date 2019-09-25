"Чрезвычайная ситуация". Реакция Клинтон на импичмент Трампу

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает People.

"Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация", - сказала она.

По ее словам, Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского "в заговоре с целью ослабить" бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь против президента РФ Владимира Путина.

"Если это не нарушение, которое влечет за собой за собой импичмент, то я не знаю, что это такое… Мы находимся в кризисе", - добавила она.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа.





20 сентября стало известно, что в разведке США обеспокоены деталями разговора, который Трамп вел, предположительно, с Зеленским.









Вчера Трамп обещал, что обнародует расшифровку телефонного разговора с Зеленским