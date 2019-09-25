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25 сентября 19, 08:10
"Чрезвычайная ситуация". Реакция Клинтон на импичмент Трампу
Клинтон
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Бывший госсекретарь США поддержала импичмент американскому лидеру

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает People.

"Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация", - сказала она.

По ее словам, Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского "в заговоре с целью ослабить" бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь против президента РФ Владимира Путина.

"Если это не нарушение, которое влечет за собой за собой импичмент, то я не знаю, что это такое… Мы находимся в кризисе", - добавила она.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа.

В начале сентября СМИ США со ссылкой на источники написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который якобы связан с коррупцией в газовой компании Украины. 

20 сентября стало известно, что в разведке США обеспокоены деталями разговора, который Трамп вел, предположительно, с Зеленским. 


Вчера Трамп обещал, что обнародует расшифровку телефонного разговора с Зеленским
liga.net
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