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25 сентября 19, 08:57
У Трампа хотели сорвать встречу с Зеленским - СМИ
Зеленский
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В Белом доме опасались, что встреча с Зеленским будет сфокусирована не на Украине, а на Джо Байдене.

Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским или позвонить ему. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается что в администрации опасались, что Трамп использует такие возможности, как возможность заставить Зеленского получить информацию о Джо Байдене.

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - сказал один из бывших чиновников, выступая на условиях анонимности.

Однако чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

На запрос журналистов о комментарии о подтверждении или опровержении этой информации представитель Белого дома не ответил.


Напомним, телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования.

Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.
bigmir.net
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