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25 сентября 19, 12:13
На меня давить может только один человек, - Зеленский. Видео
Президент Зеленский
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В кулуарах 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский жестко пообщался с российскими пропагандистами

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос российских пропагандистских СМИ о том, давил ли на него президент США Дональд Трамп во время июльского разговора, заявил, что давить на него может только его 6-летний сын.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео "Россия 24", об этом Зеленский заявил пропагандистам с РФ.

В частности, супруг скандальной Скабеевой журналист Евгений Попов спросил у Зеленского, давил ли на него Трамп из-за так называемого компромата на сына Байдена, на что глава Украинского государства заявил, что он является президентом независимого государства и не приемлет никакого давления.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может, кстати, только один человек. На меня давить может только мой сын, которому 6 лет", - заявил Зеленский.

О том, будет ли что-то просить у Трампа, он ответил: "Еще раз могу сказать. Мы можем говорить о поддержке. А о "просит" - это точно не про Украину. Украина - новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь".

Отвечая на вопрос, хочет ли он расширить "нормандский формат" и пригласить США или Великобританию, Зеленский сказал, что сейчас начинается работа в формате четырех стран, а что будет дальше, - будет видно.

Зеленский не остановился, чтобы дать комментарии росСМИ, он отвечал на вопросы на ходу. Все свои реплики президент Украины говорил либо на украинском, либо начинал на украинском, а дальше продолжал на русском.

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Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
censor.net.ua
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