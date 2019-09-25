Стенограмма разговора Зеленского и Трампа: полный текст

Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, из-за которого у последнего возникли внутриполитические проблемы: в Конгрессе США инициирован импичмент хозяину Белого дома.

Трамп: Поздравляю с большой победой. Мы следили в США, вы выполнили потрясающую работу. Вы пришли из ниоткуда, никто не давал вам шансов, но в итоге вы победили с легкостью. Это фантастическое достижение. Поздравляю.

Зеленский: Вы абсолютно правы, господин президент. Мы много сделали и мы работали ради этого. Я хотел бы сказать вам, что я могу учиться у вас. Мы воспользовались многими вашими умениями и знаниями и смогли реализовать их на наших выборах. Мы попали в уникальную ситуацию и достиглт успеха. Я скажу вам следующее - в первый раз вы позвонили, чтобы поздравить, когда я выиграл президентские выборы. Во второй раз вы звоните, когда моя партия победила на парламентских выборах. Я думаю, мне нужно чаще побеждать, чтобы вы звонили мне чаще, и мы сможем беседовать по телефону чаще.

Трамп (смеется): Это очень хорошая идея. Я думаю, ваша страна очень счастлива.

ВЗ: Да, по правде говоря, мы стараемся изо всех сил, потому что мы хотим "осушить болото"в нашей стране. Мы привели много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим создать новый формат и новый тип правительства. Вы великий учитель для нас и в этом.

ДТ: Это очень мило с вашей стороны. Мы много делаем для Украины. Мы прилагаем много усилий и тратим много времени. Гораздо больше, чем делают европейские страны, они должны помогать вам больше. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают - только говорят, я думаю, вы должны задать им вопрос об этом. Когда я общался с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но она ничего не делает. Многие европейские страны действуют точно так же. Я думаю, вы должны понимать это и то, что Соединенные Штаты были очень очень лояльны к Украине. Я не говорю о том, что должны быть взаимные обязательства, потому что всякое бывает, но США были очень очень лояльны к Украине.

ВЗ: Вы абсолютно правы. Не только на 100%, а на все 1000%, и я могу сказать вам следующее. Я разговаривал с Ангелой Меркель и я встречался с ней. Я также встречался и разговаривал с Макроном, и я говорил им, что они делают недостаточно, не столько, сколько нужно делать в отношении санкций. Они не работают столько, сколько могли бы работать для Украины. Так и получается, хотя по логике Европейский Союз должен быть нашим самым большим партнером, но при этом технически Соединенные Штаты гораздо больший партнер, чем Евросоюз, и я очень благодарен вам за это, потому что США действительно много делают для Украины. Больше, чем Евросоюз. Особенно когда они говорят о санкциях против России. Я также хотел бы поблагодарить вас за вашу потрясающую поддержку в сфере обороны. Мы готовы продолжить сотрудничество и дальше, в частности, мы почти готовы купить больше джавелинов у США для обороны.

ДТ: Я хочу, чтобы вы сделали нам одолжение, потому что наша страна многое прошла, и Украина знает об этом. Я хотел бы, чтобы вы разузнали, что случилось с этой всей ситуацией с Украиной, они говорят Crowdstrike... Я полагаю, что у вас есть один из ваших богатейших людей… Говорят, у Украины есть сервер. Есть много вещей, которые происходят, целая ситуация... Я полагаю, что вы окружаете себя некоторыми из тех же людей. Я хотел бы, чтобы генеральный прокурор США связался с вами или вашими людьми, и я хотел бы, чтобы вы докопались до сути. Как вы вчера видели, этот абсурд закончился очень слабым выступлением со стороны человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентным выступлением, но они говорят, что многое из этого началось из Украины. Независимо от того, сколько вы можете сделать, важно, чтобы вы сделали это, если это возможно.

ВЗ: Да, это очень важно для меня, и все, о чем вы сказали, для меня как для президента очень важно, мы открыты для любого сотрудничества в будущем. Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между США и Украиной. Поэтому я отозвал нашего посла из США, его заменит очень компетентный и опытный посол, который будет упорно работать, чтобы наши страны стали ближе. Я бы хотел и надеюсь, что он заслужит ваше доверие и наладит с вами личные отношения, чтобы мы смогли больше сотрудничать. Я скажу вам, что один из моих помощников недавно общался с господином Джулиани и мы очень надеемся, что господин Джулиани приедет в Украину и тогда мы сможем встретиться. И хочу вас еще раз уверить - среди нас у вас только друзья. Я хочу быть уверен, что меня окружают самые лучшие и опытные люди. Хочу сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, так что мы можем продолжить наше стратегическое партнерство. Я планирую окружить себя отличными людьми и, вдобавок к вопросу об этом расследовании, как президент Украины я гарантирую, что все расследования будут завершены открыто и прозрачно. В этом я могу вас заверить.

ДТ: Хорошо. Я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, он был уволен, и это действительно несправедливо. Многие говорят о том, что его убрали и, что в этом участвовали очень плохие люди. Господин Джулиани - высокоуважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великим мэром, и я хочу, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вам вместе с генеральным прокурором. Руди очень хорошо разбирается в том, что происходит, он очень таланливый человек. Если вы сможете пообщаться с ним, это было бы отлично. Бывший посол США в Украине, женщина, была проблемной и люди, с которыми она имела дело в Украине, были такими же - я просто хочу, чтобы вы это знали. И еще. Много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование и многие хотят знать об этом, поэтому все, что вы можете сделать вместе с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден везде говорил, что он прекратил расследование, так что если вы сможете взглянуть на это… Это звучит ужасно для меня.

ВЗ: Я хочу сказать вам о прокуроре. Во-первых, я хорошо осведомлен в ситуации. После того как мы получили абсолютное большинство в парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, которого утвердит парламент, и он приступит к работе в сентябре. Он или она разберется в ситуации, особенно насчет компании, которую вы упомянули. Суть этого расследования в том, чтобы установить истину, мы об этом позаботимся. Более того, я бы попросил, если у вас есть дополнительная информация, которой вы можете поделиться - это бы очень помогло расследованию. Чтобы мы смогли у нас в стране поступить законно в отношении посла Украины в США, насколько я помню, ее звали Иванович. Замечательно, что вы первым сказали мне, что она была плохим послом, потому что я с вами на 100% согласен. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не приняла меня должным образом как нового президента.

ДТ: Ладно, ей придется через кое-что пройти. Я позабочусь, чтобы господин Джулиани и генеральный прокурор Барр вам позвонили, и мы доберемся до истины. Уверен, что вы в этом разберетесь. Я слышал, что с вашим прокурором очень плохо обошлись, хотя он был очень честным прокурором, так что удачи вам с этим. Думаю, ваша экономика будет становиться все лучше и лучше. У вас много активов. Это великая страна. У меня много украинских друзей, они невероятные люди.

ВЗ: Хочу сказать, у меня тоже есть несколько украинских друзей, которые живут в США. Когда я в последний раз был в США, то остановился возле Центрального парка в Нью-Йорке в Трамп-тауэр. Я поговорю с ними, и надеюсь увидеть их снова в будущем. Я также хочу поблагодарить вас за приглашение в США, особенно в Вашингтон. С другой стороны, хочу заверить вас, что мы будем очень серьезно подходить к этому делу и будем работать над расследованием. Что касается экономики, есть большой потенциал для наших двух стран и одна из проблем, важная для Украины - энергетическая независимость. Я считаю, мы можем достичь успеха в энергетическом сотрудничестве. Мы уже работаем над сотрудничеством. Мы покупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на нашу будущую встречу. У нас будет больше времени и больше возможностей обсудить этот потенциал, лучше узнать друг друга. Я хочу поблагодарить вас за поддержку.

ДТ: Хорошо. Спасибо большое, я вам признателен. Я попрошу Руди и генерального прокурора Барра позвонить. Спасибо. Когда захотите приехать в Белый дом, свободно звоните. Назовите нам дату, и мы с этим поработаем. С нетерпением жду встречи с вами.

ВЗ: Большое спасибо. Я буду очень рад приехать и встретиться с вами лично и узнать вас лучше. Я жду нашей встречи и хочу пригласить вас посетить Украину и приехать в прекрасный город Киев. У нас прекрасная страна, которая будет приветствовать вас. С другой стороны, я полагаю, что в сентябре, когда мы будем в Польше, мы сможем встретиться. После этого, возможно, хорошей идеей стал бы ваш визит в Украину. Мы можем взять мой самолет и полететь в Украину, или можем взять ваш самолет, который, наверно, гораздо лучше моего.

ДТ: Хорошо, мы решим это. Я надеюсь увидеть вас в Вашингтоне и, возможно, в Польше, я думаю, мы будем там в это время.

ВЗ: Большое спасибо, господин президент.

ДТ: Поздравляю с фантастической работой, которую вы проделали. Весь мир наблюдал. Я не уверен, что многие расстроились, поэтому поздравляю.

ВЗ: Спасибо, господин президент, до свидания.





СМИ связали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим.



