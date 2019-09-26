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26 сентября 19, 08:57
Байден: Действия Трампа - оскорбление для каждого американца
Байден
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Президент США Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности.

Президент США Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден, комментируя публикацию Белым домом стенограммы разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден подчеркнул, что действия Трампа – это "трагедия".

"Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны. Это не проблема республиканцев или демократов. Это вопрос национальной безопасности", - отметил Байден.

По его словам, это также является проверкой демократических ценностей в стране.

"Конгресс должен исследовать факты и быстро предпринять меры, чтобы привлечь Дональда Трампа к ответственности", - подчеркнул он.

***

Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
censor.net.ua
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