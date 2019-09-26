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26 сентября 19, 19:40
"Может быть сценарий, подобный Уотергейтскому скандалу"
Дональд Трамп
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Если будет установлено, что президент США шантажировал главу иностранного государства, попросив провести расследование в отношении своего соперника в обмен на военную помощь, то мы столкнемся со сценарием, похожим на Уотергейтский скандал.

Профессор Юсси Ханхимяки, специалист по США в Женевском институте международных отношений, в интервью газете Le Temps рассказывает о сходстве обвинений, выдвигаемых против Дональда Трампа и его предшественника Ричарда Никсона.

"Если будет установлено, что президент США подверг шантажу главу иностранного государства, попросив его провести расследование в отношении одного из своих соперников в обмен на военную помощь США, то мы столкнемся со сценарием, похожим на Уотергейтский скандал. Ричард Никсон нарушил закон ради того, чтобы облегчить свое переизбрание в 1972 году. Сегодня мы говорим о возможном злоупотреблении властью, которое в аналогичном электоральном контексте является очень серьезным нарушением. Что касается Билла Клинтона, то речь шла лишь о его личной жизни и связанной с ней лжи", - отмечает эксперт.

"(...) Весьма вероятно, что могут всплыть и другие дела, такие как расследование российского вмешательства в кампанию 2016 года, - предполагает собеседник издания. - Демократы удвоят свои усилия, чтобы представить все, что способно склонить чашу весов в их сторону".

"Достаточно просто взглянуть на цифры. Палата представителей голосует простым большинством голосов, чтобы решить, следует ли передать обоснования для импичмента в Сенат, где происходит этот процесс. Демократы могут этого добиться, потому что они контролируют Палату представителей. Но в Сенате, который находится в руках республиканцев, для приведения к импичменту требуется большинство в две трети голосов", - поясняет Ханхимяки.

"Я бы сказал, что в настоящее время вероятность прохождения процедуры импичмента в Сенате составляет 20%. Но обратите внимание: восхождение Дональда Трампа вызвало сильную оппозицию внутри Республиканской партии, особенно со стороны некоторых сенаторов. Многое будет зависеть от того, что покажет расследование. Когда стали накапливаться разоблачения против Ричарда Никсона, его партия отступилась от него, что привело к тому, что он досрочно подал в отставку, не дожидаясь импичмента", - рассуждает эксперт.

"(...) В дополнение к избирательной базе Дональда Трампа, многие граждане отвергают то, что они воспринимают как узкополитические игры. Давайте не будем забывать, что единственный случай, который еще свеж в их памяти, это история с Биллом Клинтоном, так и не ставшая поучительной: всего лишь выставление напоказ сексуальных приключений в Белом доме. Не говоря уже о том, что некоторые демократы боятся, как бы это дело не обернулось против них, если доказательств окажется недостаточно. Именно так произошло с республиканцами в 1990-х годах после дела Левински", - комментирует Юсси Ханкимяки.

Inopressa
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