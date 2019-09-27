Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.62
RUB
0.38
EUR
26.38
USD
24.13
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
26 сентября 19, 21:58
У бывшего секретаря Компартии Китая нашли тонны золота
тонны золота
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Китайские правоохранители, которые проводили обыск в доме бывшего секретаря Компартии Китая Чжан Ци, наткнулись на несметные богатства.

Китайские правоохранители, которые проводили обыск в доме бывшего секретаря Компартии Китая Чжан Ци, наткнулись на несметные богатства. Как выяснили журналисты, об этом сообщает портал powerapple.com.

В частности, в подвале домовладения полицейские обнаружили аж 13 тонн золота в слитках.

Кроме того, по неофициальным данным, из дома бывшего партийного функционера изъяли наличные деньги на общую сумму в 268 млрд юаней (37,7 млрд долларов США).

В свою очередь, сотрудники Комитета по борьбе с коррупцией также обнаружили несколько объектов роскошной недвижимости, принадлежащей Чжан Ци. Ее общая площадь составляет несколько тысяч квадратных метров.

Каким образом мужчина мог долгое время скрывать от правоохранителей собственность неизвестно. Сам он был арестован еще 6 сентября по подозрению в коррупции. Если вина Чжан Ци будет доказана, то за содеянное его ждет смертная казнь.

Как сообщалось в самом центре Киева неизвестные карманники сняли с депутата часы по цене квартиры.

Fraza.ua
Ещё по теме:
Китай показал "войну нового поколения". ВИДЕО
Украина вытесняет США с китайского рынка кукурузы
Почему мы уделяем Путину так много внимания?
Кошмар Путина: выборы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Удастся ли Ирану и России изолировать США?
noimage"Может быть сценарий, подобный Уотергейтскому скандалу"
noimageУмер бывший президент Франции Жак Ширак
noimageЛукашенко уверен, что Украина уже не вернет Крым
noimageМинюст США проверили разговор Трампа и Зеленского
Лента новостей