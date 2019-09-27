У бывшего секретаря Компартии Китая нашли тонны золота

Китайские правоохранители, которые проводили обыск в доме бывшего секретаря Компартии Китая Чжан Ци, наткнулись на несметные богатства. Как выяснили журналисты, об этом сообщает портал powerapple.com.

В частности, в подвале домовладения полицейские обнаружили аж 13 тонн золота в слитках.

Кроме того, по неофициальным данным, из дома бывшего партийного функционера изъяли наличные деньги на общую сумму в 268 млрд юаней (37,7 млрд долларов США).

В свою очередь, сотрудники Комитета по борьбе с коррупцией также обнаружили несколько объектов роскошной недвижимости, принадлежащей Чжан Ци. Ее общая площадь составляет несколько тысяч квадратных метров.

Каким образом мужчина мог долгое время скрывать от правоохранителей собственность неизвестно. Сам он был арестован еще 6 сентября по подозрению в коррупции. Если вина Чжан Ци будет доказана, то за содеянное его ждет смертная казнь.

Как сообщалось в самом центре Киева неизвестные карманники сняли с депутата часы по цене квартиры.

