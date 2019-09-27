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27 сентября 19, 19:49
Скандал не отразится на отношении Берлина к Киеву, - Зайберт
Штеффен Зайберт
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Германия не изменит своего отношения к Украине после обнародования стенограммы разговора украинского и американского лидеров.

В Берлине отказались комментировать высказывания президента Зеленского в обнародованной стенограмме переговоров с Трампом, однако уверили, что это не отразится на отношении Берлина к Киеву. Такое заявление на брифинге в пятницу, 27 сентября, сделал представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

"Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", - заявил он. 

В то же время, Зайберт подчеркнул, что Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение ею реформ. 

Он отметил, что между двумя странами ведется активный диалог для подготовки саммита в "нормандском формате", поддерживаются многочисленные контакты как с Украиной, так и с другими участниками нормандского процесса. Зайберт также напомнил, что в Нью-Йорке Меркель встречалась и с Трампом, и с Зеленским. 

Представитель МИДа Германии Райнар Бреуль также заявил, что участие Германии в делах Украины - очень большое. 

Он отметил, что, по данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества), ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане предоставления помощи Украине после США и ЕС. 

К тому же, Берлин очень сильно занят политически в вопросе урегулирования конфликта, в том числе в "нормандском формате", и играет большую роль в Минском процессе. 

"И мы будем продолжать активно участвовать", - заверил Бреуль. 

Он также пообещал предоставить американской стороне "все необходимые цифры", если ей не хватает информации. 

Напомним, в среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.
bigmir.net
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