Волкер подал в отставку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.



Первой об отставке Волкера сообщила газета Университета штата Аризона The State Press. Волкер является исполнительным директором Института международного лидерства Маккейна при этом университете.



Представитель университета подтвердил отставку Волкера в пятницу и сказал, что не может говорить о его будущем в учебном заведении, потому что университет не комментирует кадровые вопросы.



В пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы объявить о своем уходе в отставку, пишет газета.

В Госдепартаменте пока не комментировали информацию.

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.