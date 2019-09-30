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30 сентября 19, 10:06
Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером об Украине
Джулиани
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Переписка свидетельствует, что Курт Волкер помог связаться личному адвокату Трампа с окружением Владимира Зеленского

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани показал, как он утверждает, часть его переписки со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, который 28 сентября подал в отставку. Об этом сообщает Голос Америки.

Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации президента Владимира Зеленского.

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В сообщении 19 июля, Волкер пишет: "Господин Мере, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому... ".

Фото: Tsering Dorjee

Согласно другому текстовому сообщению, Волкер, предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамику российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Джулиани сказал в интервью в интервью Fox News, что госсекретарю Майклу Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого".

Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль" за то, что произошло с Волкером, он отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

***

В сентябре разведка США обеспокоилась разговором Трамп-Зеленский в июле: якобы президент США "давил" на собеседника. 

Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома. 

Еще ранее СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине. 

СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим.

Трамп все отрицает — и показал стенограмму того разговора с Зеленским
liga.net
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