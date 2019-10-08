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8 октября 19, 08:22
Трамп заявил о разработке "невероятного нового вооружения"
Трамп
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Штаты разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное вооружение.

Штаты разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил Трамп, добавив, что Штаты активно развивают и ядерное вооружение.

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По его словам, в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.
censor.net.ua
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