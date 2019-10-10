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10 октября 19, 09:12
Трамп об отмене помощи курдам
Трамп
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Дональд Трамп сказал, что отменил военную помощь курдам, потому что они не помогали во Второй мировой войне, а теперь боролись "за свою землю". Затем Трамп подытожил, что "нам нравятся курды".

Президент США Дональд Трамп среди прочих причин отмены военной помощи курдам на севере Сирии назвал то, что они  "не помогали во Второй мировой войне". Об этом он заявил на пресс-конференции, передает HuffPost в четверг, 10 октября.

"Как сегодня кто-то писал в очень мощной статьи, они не помогли нам во Второй мировой войне, не помогли нам в Нормандии, например", - сказал президент журналистам в Белом доме.

Трамп не назвал статью, на которую он ссылался, хотя журналисты отмечали, что консервативный автор Курт Шлихтер недавно опубликовал колонку, в которой отмечал отсутствие курдов во время высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

Президент США также сказал, что курды защищают свою землю, и добавил, что Вашингтон "потратил огромную кучу денег" на помощь курдским силам.

Трамп также сказал журналистам: "И вместе с этим, нам нравятся курды".

Trump on the Kurds: "They didn't help us in the Second World War, they didn't help us with Normandy, as an example." He suggests that they battled alongside U.S. forces for "their land," and adds, "With all of that being said, we like the Kurds." pic.twitter.com/4aFGJiQquv

— Luis Velarde (@luivelarde) October 9, 2019

Ранее Дональд Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира". 

Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией будут бороться с бойцами Рабочей партии Курдистана, Силами народной самообороны и боевиками "ИГИЛ".
bigmir.net
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