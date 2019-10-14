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13 октября 19, 18:52
Варфоломей поздравил ПЦУ с признанием Элладской церковью
Варфоломей I
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Вселенский патриарх Варфоломей во время праздничной литургии поздравил Православную церковь Украины с признанием Церковью Эллады.

Об этом сообщил в Twitter генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, информирует Цензор.НЕТ.

"Вселенский Патриарх Варфоломей во время сегодняшней праздничной литургии поздравил Православную Церковь Украины с ее признанием сестринской Церковью Эллады. Благодарны Матери-Церкви за постоянную заботу об Украине", - написал он.

Напомним, накануне вчера Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ. После этого в Русской православной церкви заявили, что Элладская церковь может столкнуться с "последствиями" такого решения.
censor.net.ua
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