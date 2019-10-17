МВФ вывел Украину из группы СНГ

В новом отчете Международного валютного фонда по развитию экономики в мире Украина находится в группе Emerging and Developing Europe, а не в CIS (СНГ), как это было раньше.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Очень важное для нас изменение в распределении на группы в новом отчете МВФ: группа CIS/СНГ наконец остановлена; Украина — в группе Emerging and Developing Europe", — написала министр.

Ранее сообщалось, что объем внешней торговли товарами со странами СНГ сократился на 3%. Экспорт товаров из Украины упал на 5% — до $3,86 млрд, а импорт на 2% — до $7,04 млрд.

Отрицательное сальдо выросло и составляет $3,18 млрд. Доля стран СНГ в экспорте упала до 13,4%, в импорте — до 21,4%.

22 мая текущего года Кабинет министров Украины перешел к практическим шагам по прекращению действия международных договоров по экономическим вопросам, заключенных в рамках СНГ. Об этом свидетельствует принято постановление Кабмина № 415 "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств" (СНГ).

Напомним, вчера, 15 октября, украинская делегация вместе с представителями Нацбанка вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями.