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Новости
Украина
16 октября 19, 09:31
Украинская делегация вылетела в США на переговоры с МВФ
МВФ
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Представители Украины будут проводить переговоры с МВФ, европейскими министерствами, американским Казначейством и инвесторами

Вчера, 15 октября, украинская делегация вместе с представителями Нацбанка вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского Казначейства и инвесторами", — написала Маркарова.

Глава Минфина отметила, что делегация продолжает работу в самолете.

"Вайфай в самолете позволяет окунуться в новый World Еconomic Outlook от МВФ, который четко показывает замедление глобальной экономики с одной стороны и задачи и главное возможности Украины на увеличение роста у нас", — добавила Маркарова.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ), находившаяся в Киеве с 12 по 26 сентября, инициировала обсуждение новой трехлетней программы в рамках расширенного финансирования Украины в ближайшие недели.

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Как известно, Украина договаривается с МВФ о новой программе расширенного финансирования объемом 5 млрд долларов сроком на 3 года.
Delo
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