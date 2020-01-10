CNN: Украинский самолет сбит двумя ракетами производства РФ

Украинский самолет Boeing 737 компании МАУ, потерпевший крушение 8 января, был сбит двумя российскими ракетами класса "земля-воздух" (SA-15). Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США, близкого к разведке.

По данным источника, США видели, как иранские радиолокационные сигналы зафиксировались на самолете, прежде чем его сбили.

Отмечается, что американские аналитики обнаружили данные утром после инцидента, но для их проверки потребовался еще один день.





- Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты, сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свой источник.





- Американские СМИ пишут, что, по мнению американских чиновников и разведки, самолет сбил Иран, скорее всего, по ошибке.



