Трамп заговорил о компенсации в случае вывода войск из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что США имеют право потребовать у Ирака компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск из этой страны. Об этом Трамп в пятницу, 10 января, сказал в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент отметил, что иракская сторона "только публично говорит" о необходимости вывода американских войск, "но в частном порядке этого не говорит".

Журналист спросил Трампа, не стоит ли в случае отвода войск взыскать с Багдада компенсацию за стоимость строительства в Ираке американских баз, аэродромов и посольства.

"Конечно", - ответил Трамп. "Я сказал им, что если мы уйдем, то им придется нам заплатить. Им придется заплатить нам за посольства, взлетно-посадочные полосы и возместить деньги, которые мы израсходовали на это", - продолжал он.

Трамп также отметил, что США имеют способ взыскания денег с Ирака.

"В настоящий момент у нас много их денег. У нас сейчас $35 млрд их средств, размещенных на счету. Я считаю, что они заплатят, или эти деньги так и останутся на счету", - пояснил Трамп.

Напомним, накануне глава правительства Ирака Адель Абдул Махди и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили вывод военного контингента США из Ирака. По словам Помпео, США могут сократить количество военных.

Ранее Трамп, говоря о требованиях вывода войск, пригрозил Ираку санкциями "за неуважение".