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12 января 20, 13:29
Новый султан Омана рассказал о планах по внешней политике
Хайсам бен Тарик Аль Саид
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Тарик Аль Саид обещает продолжать политику предшественника

Новый султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид пообещал продолжать внешнюю политику своего поддерживаемого Западом предшественника султана Кабуса бин Саида, о смерти которого было объявлено 11 января. Об этом сообщает Радио Свобода.

Хайтам бен Тарик Аль Саид ранее был министром культуры Омана.

"Мы будем продолжать ту же линию, что и предыдущий султан, и руководствоваться принципами, которые он утверждал во внешней политике нашей страны, мирном сосуществовании между народами и людьми и добрососедской поведении невмешательства", - отметил он.

Хайтам бен Тарик Аль Саид является двоюродным братом Кабуса бин Саида.

11 января стало известно, что султан Омана Кабус бен Саид скончался на 80-м году жизни.


liga.net
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