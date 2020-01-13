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13 января 20, 09:18
Собираемся работать над системами ПВО и ПРО, - Столтенберг
Йенс Столтенберг,
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Генсек Альянса отметил, что НАТО собирается работать над системами ПВО и ПРО.

НАТО собирается в 2020 году отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комлексом мер оборонительной направленности. Об этом в ночь на 13 января заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа. - Ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", - сказал Столтенберг. По его словам, страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением условий ДРСМД.

"Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современное ядерное оружие", - отметил глава альянса.

Он уточнил, что НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Ранее Альянс отверг предложение Кремля как "не заслуживающее доверия", так как РФ уже разместила на своей территории ракеты 9М729.
censor.net.ua
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