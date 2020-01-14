Неопознанный китайский вирус вызвал панику во всем мире

В китайском городе Ухань провинции Хубей продолжает бушевать неизвестный вирус. Как выяснили журналисты, его жертвой уже стал 61-летний мужчина, а всего заболели около полусотни людей.

Еще семеро пациентов находятся при смерти.

Известно, что вопрос уже вызвал резонанс во Всемирной организации здравоохранения. Там собирают внеочередное заседания комитета по чрезвычайным ситуациям.

Вспышка вируса произошла в декабре прошлого года.

О болезни известно, что она является «новой разновидностью коронавируса». Также сообщается, что «многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов».

Другие данные власти Китая не сообщают.

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Как сообщалось, ВОЗ поставила Украину в один ряд с Либерией, Конго и Сомали.