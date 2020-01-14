Опасная болезнь в Тернополе: больницы переполнены, есть жерт

В городе "бушует" вирусная пневмония - заболели полсотни человек. Пятеро находятся в реанимации, а трое скончались.





В Тернополе из-за вирусной пневмонии переполнены больницы, трое пациентов уже погибли. Об этом говорится в сюжете ТСН.





По информации СМИ, больные с пневмонией в городскую больницу №2 интенсивно начали поступать в конце прошлого и после Нового года. У почти 50 людей одинаковое течение болезни. Сначала они слегли с лихорадкой и кашлем, а также температурой, которая не сбивалась. Кроме того, пятеро сейчас находятся в реанимации.





Больные с пневмонией в городскую больницу №2 интенсивно начали поступать в конце прошлого и после Нового года. У почти 50 людей одинаковое течение болезни. Сначала они слегли с лихорадкой и кашлем, а также температурой, которая не сбивалась.





"Больные принимают жаропонижающие препараты, не обращаясь к семейному врачу. Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови", - рассказала врач-пульмонолог Тернопольской городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак.





Медики говорят, что за помощью надо обращаться в первый день высокой температуры. Если за три дня ситуация не изменится, то непременно назначается рентген, который и выявит пневмонию.





Один из пациентов, который оказался в реанимации, месяц лечился самостоятельно дома. У него вирусная пневмония в очень тяжелой форме. "Кровь поступает с кислородом в легкие. Они не могут забрать соответствующее количество кислорода, которое требуется для организма. От этого начинают страдать мозг, сердце",- пояснила Алла Пастернак.





У Елены Сидорович девять дней назад от вирусной пневмонии умер муж, хотя и вовремя обратился к врачам. На четвертый день лихорадки он уже был в стационаре, а на пятый день диагностировали воспаление легких.





"По заключению врачей, якобы с пятых на шестые сутки легкие уже практически сгорели. Осталось лишь двадцать процентов легких. Очень интенсивное протекание болезни, температура не сбивалась", - говорит вдова Елена Сидорович.





Мужчине было сорок пять, он следил за здоровьем, никогда не болел простудой. Умер он после восьми дней интенсивной терапии в реанимации.





В Тернопольской больнице объясняют: делали все, что могли, но болезнь была очень агрессивной. Определить, какой именно вирус сейчас убивает людей можно только в первые дни болезни, а большинство больных поступают позже.





"У нас было более тридцати случаев вирусно-бактериальных пневмоний. Трое из них закончились летально и лишь в одном случае мы смогли поставить диагноз грипп типа А", - сообщил директор КНП Тернопольская коммунальная городская больница №2 Ростислав Левчук.





Медики сравнивают такой наплыв пациентов с вирусной пневмонией, который здесь был десять лет назад, когда свирепствовал свиной грипп.





"Из всех штаммов вируса гриппа этот H1N1 - тот, который сразу поражает легкие", - рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.





Именно с западных областей, напоминает столичный врач-инфекционист Ольга Голубовская, десять лет назад начался сезон пандемического гриппа, от осложнений которого умерли 400 человек. Эта зима тоже будет непростой, потому что эпидпороги вирусных заболеваний еще не превышены. Уже есть летальные случаи, и не только в Тернополе: трое погибших в Житомире. "В некоторых других регионах уже переполнены больницы с тяжелыми случаями пневмонии",- рассказала медик.





В группе риска молодые люди от 25 до 49 лет, которые считают себя абсолютно здоровыми и убеждены, что высокая температура - это не повод сразу бежать к врачу.





Отметим, что официально в Украине от гриппа скончалось три человека. Среди погибших есть беременная женщина, а также жертвой гриппа стал 6-летний ребенок.



