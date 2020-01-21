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21 января 20, 09:50
Второй отчет Ирана: Boeing сбили две ракеты малой дальности
черный ящик мау
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Ракеты Tor-M1 были выпущены по авиалайнеру Boeing 737-800, направляющемуся в Киев, с севера

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после взлета из Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия. Об этом говорится во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.

Согласно сообщению, ракеты Tor-M1 были выпущены с севера по авиалайнеру Boeing 737-800, направляющемуся в Киев.

В отчете также сказано:

* Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8 100 футов.

* Самолет исчезли с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и с первичного наблюдения в 6:18.

* Извлеченные бортовой самописец и диктофон кабины являются "одним из самых передовых в своем роде оборудованием в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования.

*Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

- 11 января в Иране заявили, что черные ящики отправят во Францию. 
В свою очередь французы сообщили, что расшифровка будет происходить в Украине.

- 15 января СБУ и Офис генпрокурора направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ. 

- 17 января директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что Украина до сих пор не получила от Ирана черные ящики авиалайнера. 

- 20 января Украина и Иран договорились, что в Киев приедет группа представителей Тегерана проверить, есть ли тут технические возможности для расшифровки черных ящиков.
liga.net
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