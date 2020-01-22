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21 января 20, 21:23
Китайский вирус добрался до США: зафиксирован первый больной
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Больницы предпринимают экстренные меры для выявления потенциально зараженных

Первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в США в штате Вашингтон. Об этом пишет The New York Times.

Пациент, который был госпитализирован с пневмонией на прошлой неделе, недавно ездил в город Ухань в Китае, где, как предполагается, возникла вспышка. Исследователи проверили образцы от пациента на наличие вируса, положительные результаты были получены на выходных. 

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Вчера медицинский центр Университета Вандербильта в Нэшвилле изменил свои инструкции, где указывается, чтобы у каждого пациента, поступающего в больницу, отделение неотложной помощи или в клинику с лихорадкой или респираторными симптомами, выясняли, были ли они недавно в Китае или имели контакт с кем-либо, кто недавно ездил в Китай. Больницы по всей стране, скорее всего, предпринимают аналогичные шаги.


Всемирная организация здравоохранения созывает на 22 января экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи с новым вирусом, который появился в Китае и уже начал распространяться в других странах. Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в китайском городе Ухане.
liga.net
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