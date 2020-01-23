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22 января 20, 22:31
Зеленский встретился с президентом Швейцарии Зоммаругой
Зеленский,Зоммаруга
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Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины.

Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов на Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.

Президент Украины выразил благодарность за поддержку в реализации реформ в нашем государстве в рамках программ технической помощи, оказываемой Швейцарией. Также речь шла о вопросах реабилитации украинских военных, повышение энергоэффективности и увеличение инвестиций. Президент Украины рассказал о новых программах для инвесторов.

Президент Швейцарии отметила, что по приглашению Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.

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censor.net.ua
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