В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в США. Об этом сообщает Reuters.
По данным местного агентства здравоохранения, случай был зафиксирован в округе Ориндж штата Калифорния.
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Больным оказался путешественник, который вернулся из Ухани, где началась вспышка коронавируса. Мужчину госпитализировали в изолированные условия, его состояние удовлетворительное.
24 января в США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV.В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.
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