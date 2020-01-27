Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.96
USD
24.44
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
26 января 20, 18:17
Беларусь получила первую партию нефти из Норвегии
танкер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вся партия нефти из Норвегии поступит на белорусский завод "Нафтан" в течение двух недель

Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский завод "Нафтан".

Об этом сообщает госагентство "БелТА".

В частности, указано, что утром 26 января из Клайпедского порта в Новополоцк по железной дороге прибыло 59 цистерн с 3,5 тысяч т нефти.

В то же время ожидается, что вся партия нефти из Норвегии, перевезенная судном Breiviken, — 86 тысяч т — поступит на белорусский завод в течение двух недель.

Как известно, контракт на поставку российской нефти в Беларусь истек 1 января 2020 года. Заключить новый договор сторонам не удалось: в споре о цене сырья Минск настаивает на поставках по внутрироссийской цене.

Читайте также: Старший брат нас за дураков держит, - Лукашенко. ВИДЕО

Напомним, в декабре 2019 года после неудачных переговоров о долгосрочном контракте президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.

В свою очередь, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка ранее уверял, что остановка поставок российской нефти в Беларусь не повлияет на ситуацию в Украине в краткосрочной перспективе.

20 января 2020 года Минск закупил у Норвегии 80 тысяч т нефти. По словам Лукашенко, переговоры о закупках нефти также ведутся с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые готовы поставлять сырье лучшего качества по "мировой цене".
Delo
Ещё по теме:
"Исключение России имело бы катастрофические последствия"
Зеленский предложил Норвегии вместе добывать газ
Норвежцы инвестируют в альтернативную энергетику в Украине
Патроне:Пересмотр зеленого тарифа испортит репутацию Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Скандал. Болгария выдворила двоих российских дипломатов
noimageBoeing 777X успешно завершил первый полет
noimageБолгария введет евро до 2023 года - МВФ
noimageВрачи назвали симптомы заражения коронавирусом из Китая
noimageВ США подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Лента новостей