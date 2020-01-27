Беларусь получила первую партию нефти из Норвегии

Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский завод "Нафтан".

Об этом сообщает госагентство "БелТА".

В частности, указано, что утром 26 января из Клайпедского порта в Новополоцк по железной дороге прибыло 59 цистерн с 3,5 тысяч т нефти.

В то же время ожидается, что вся партия нефти из Норвегии, перевезенная судном Breiviken, — 86 тысяч т — поступит на белорусский завод в течение двух недель.

Как известно, контракт на поставку российской нефти в Беларусь истек 1 января 2020 года. Заключить новый договор сторонам не удалось: в споре о цене сырья Минск настаивает на поставках по внутрироссийской цене.

Читайте также: Старший брат нас за дураков держит, - Лукашенко. ВИДЕО



Напомним, в декабре 2019 года после неудачных переговоров о долгосрочном контракте президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.

В свою очередь, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка ранее уверял, что остановка поставок российской нефти в Беларусь не повлияет на ситуацию в Украине в краткосрочной перспективе.

20 января 2020 года Минск закупил у Норвегии 80 тысяч т нефти. По словам Лукашенко, переговоры о закупках нефти также ведутся с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые готовы поставлять сырье лучшего качества по "мировой цене".