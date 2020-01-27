В Освенцимі вшанували пам'ять жертв Голокосту

Сьогодні світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. 27 січня 1945 року солдати 1 Українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. У ньому, за різними оцінками, загинуло від півтора до понад 2 млн людей. Загалом, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни стали 6 мільйонів, з них півтора мільйона - діти.

Міжнародний День пам'яті жертв цієї трагедії у світі відзначають з 2006 року за рішенням ООН. Нині, у 75-річницю звільнення Освенцима на меморіальні заходи до музею на місці колишньої катівні з'їхалися лідери багатьох держав, а також ті, кому пощастило врятуватися з табору смерті.

"Ми б хотіли, щоб наступні покоління знали, через що ми пройшли. І це ніколи не має повторитися. Жодна диктатура чи диктатор не має прожити довше ніж добу, так би ми не втратили півтора мільйона дітей. Демократія, свобода для всіх, для всього світу. І ми робимо це для наступних поколінь. Цього не має статися знову", - наголосив Давид Маркс, свідок Голокосту.

"Для майбутнього покоління - не можна бути осторонь. Якщо вони бачать те, що неправильно, їм не слід мовчати. І ніколи, ніколи не ненавидіти. Бо ненависть - саморуйнівна", - закликала Івон Енгельман, колишня бранка "Аушвіцу".