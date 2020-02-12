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11 февраля 20, 09:18
Как риск ранней смерти зависит от размеров города
город
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Всему виной озон в воздухе городов. Страны должны внедрять более строгие стандарты качества воздуха: такой вывод сделали авторы мета-исследования.

Концентрация озона, который является основным компонентом городского смога, напрямую влияет на уровень смертности в больших городах. Об этом говорится в выводах к масштабному исследованию связи между загрязнением воздуха и случаями преждевременной смерти жителей городов в журнале The BMJ.

Сильнейший окислитель, озон во многих реакциях распадается на токсичные свободные радикалы кислорода. Концентрация этого газа в крупных городах может резко возрастать в солнечную и безветренную погоду из-за ускорения фотохимических реакции с веществами-загрязнителями.

Взяв данные по 406 городах в 20 странах за 1985-2015 годы (проанализированы более 45 млн смертей), исследователи искали связь между количеством смертей за сутки и уровнями озона, числом твердых частиц в воздухе, его температурой и влажностью.

Выяснилось, что примерно 80% горожан в мире постоянно подвергаются влиянию надпороговых уровней озона, а увеличение его концентрации на 0,01 мг/м3 даже на один-два дня ведет к увеличению риска преждевременной смерти на 18%.

СПРАВКА. Озон - молекула, состоящая из трех атомов кислорода. Голубой ядовитый газ с резким специфическим запахом, ощутимым даже при разбавлении 1:100000. Высокотоксичен, доказано риск его мутагенного и канцерогенного воздействия. Озон отвечает за экранирование смертоносного ультрафиолетового излучения от Солнца. Наибольшая его концентрация в атмосфере - на высоте от 18 до 35 км над уровнем моря. Предельно допустимая концентрация озона в приземном воздухе по стандарту ВОЗ - 0,10 мг/м3, ЕС - 0,12, США - 0,14, Китай - 0,16.

В конце 2019 и начале 2020 года часть Австралии задыхалась от дыма пожаров: посмотрите на это. В Киеве также время от времени появляется сильнейший смог. Между тем, Пекин может выпасть из топ-200 самых загрязненных городов мира: концентрация смога там падает. 
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liga.net
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