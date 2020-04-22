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22 апреля 20, 08:59
Пробито очередное дно: Обвал цен на нефть продолжается
нефть
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Цены на нефть продолжают падать.

Минувшей ночью цены на нефть вновь лихорадило на биржевых торгах из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Так, июньские фьючерсы марки Brent упали до 15,99 долларов за баррель – это самый низкий показатель с 11 декабря 1999 года. После цена немного отыгралась до 16,85 доллара за баррель.

В то же время июньские фьючерсы марки нефти WTI, которую накануне отдавали с доплатой, вернулись в «плюсовой» диапазон и торговались по 11,19 доллара за баррель.

В тему 21 апреля 2020 года нефть WTI на бирже «раздавали» с доплатой

17 апреля 2020 года цены на нефть пробили восемнадцатилетнее «дно».

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Fraza.ua
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