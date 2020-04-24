Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.27
USD
27.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 апреля 20, 10:15
Лидеры ЕС одобрили план экономической помощи на €540 млрд
Евросоюз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что всего фонд восстановления привлечет €1 триллион инвестиций.
Лидеры Евросоюза согласовали план чрезвычайной помощи на €540 млрд для стран Европы, испытывающих трудности вследствие пандемии коронавируса. Такое решение принято во время виртуального саммита ЕС, сообщает ВВС.

Фонд восстановления будет тесно связан с семилетним бюджетом блока. Европейская комиссия теперь должна проработать детали.

На саммите решили, что 1 июня с помощью существующих механизмов будет выделено €540 млрд финансовой поддержки, чтобы облегчить экономические проблемы, вызванные коронавирусом.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фонд восстановления привлечет €1 триллион инвестиций.

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
Всемирный банк дал неутешительный прогноз на 2020 год
Что будет с курсом гривни: Украина опять размещает ОВГЗ
Актуальные инвестиции в 2020 году: куда вложить деньги?
Защита бизнеса и содействие росту инвестиций -приоритеты ГПУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Чехия отменяет карантин и первой в Европе открывает границы
noimageУбить вирус хлоркой или облучить тело. Медики в ужасе.
Лента новостей