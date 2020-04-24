Лидеры ЕС одобрили план экономической помощи на €540 млрд

Лидеры Евросоюза согласовали план чрезвычайной помощи на €540 млрд для стран Европы, испытывающих трудности вследствие пандемии коронавируса. Такое решение принято во время виртуального саммита ЕС, сообщает ВВС.





Фонд восстановления будет тесно связан с семилетним бюджетом блока. Европейская комиссия теперь должна проработать детали.





На саммите решили, что 1 июня с помощью существующих механизмов будет выделено €540 млрд финансовой поддержки, чтобы облегчить экономические проблемы, вызванные коронавирусом.





Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фонд восстановления привлечет €1 триллион инвестиций.



