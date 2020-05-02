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1 мая 20, 22:35
В Европе у детей выявляют тяжелую болезнь
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Врачам до сих пор неизвестно, что вызывает эту редкую болезнь, в ряде случаев у детей также выявляли коронавирус.

В ряде стран Европы медики фиксируют чрезвычайно тяжелую болезнь, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных  также выявляют коронавирус. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает DW.

"Симптомы заболевания напоминают симптомы синдрома Кавасаки: воспаление сосудов, лихорадка, а также часто сыпь. По данным Райнгарда Бернера с униклиники Дрездена, в Германии выявлено не менее двух случаев. По его словам, пока неясно, связано ли новое заболевание с коронавирусом", - отмечается в сообщении.

В университетской клинике Женевы с начала вспышки коронавируса проходили лечение трое детей с таким тяжелым воспалением. Один ребенок уже выздоровел и выписан, еще один находится в стационаре, еще один - в отделении интенсивной терапии.

По словам швейцарского уполномоченного по вопросам коронавируса Даниэля Коха, в этих случаях речь может идти об иммунной реакции на инфицирование коронавирусом.

Похожие случаи болезни у детей выявлены также в Италии и Испании. В Великобритании зафиксировали около двух десятков таких случаев. У многих больных детей при этом был выявлен коронавирус.

Также на днях во Франции сообщили о более десяти детях разных возрастных групп с лихорадкой и воспалением сосудов, что, не исключено, может быть связано с коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения тоже обратили внимание на эти случаи. "Мы знаем, что дети обычно легче переносят (COVID-19. - Ред.), но у некоторых течение болезни достаточно тяжелое, и некоторые умирают", - сообщила представитель организации Мария ван Керкхове.

Врачам до сих пор неизвестно, что вызывает эту редкую болезнь, поражающую преимущественно маленьких детей.

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг пожертвует $100 тысяч на лечение детей от COVID-19.
Korrespondent
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