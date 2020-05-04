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3 мая 20, 22:05
Помпео: Covid-19 распространился из лаборатории в Ухане
Помпео
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Американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в китайском Ухане.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане, сообщает телеканал ABC.
 
По словам Помпео, американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в Ухане.
 
"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", - заявил он.
 
 
Глава американского Госдепа добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию относительно распространения коронавируса.
 
"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Разведка должна продолжать проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - подчеркнул Помпео.
 
Кроме того, Помпео вновь обвинил китайские власти в попытках скрыть часть информации о распространении коронавируса.
 
Напомним, ранее национальная разведка США заявила, что коронавирус, который вызывает заболевание COVID-19, не был создан искусственно или генетически модифицирован. Американские спецслужбы соглашаются с учеными, что к появлению коронавируса не причастен человек.
 
 
Korrespondent
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