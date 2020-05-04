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3 мая 20, 22:23
Посол Украины предложил пари экс-канцлеру Германии
Андрей Мельник
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Посол Мельник убежден: Крым вернется Украине еще при жизни экс-канцлера ФРГ Шредера, который говорит о "бессмысленности" санкций против России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канлеру ФРГ Герхарду Шредеру, который сказал, что санкции против РФ "бессмысленны", так как "ни один российский президент не вернет Крым Украине". Об этом пишет Укринформ.

"Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - сказал дипломат.

Посол также напомнил, что Шредер возглавляет совет директоров Роснефти и является главой совета акционеров консорциума Nord Stream AG, который управляет газопроводом Северный поток.

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Мельник считает, что экс-политик пытается "отбелить кровавую войну РФ", но правительство ФРГ и "все немецкое общество" при этом остается единым в поддержке Украины. Посол поблагодарил официальный Берлин и всех западных партнеров за "крепкое дружеское плечо", добавив, что чем больше лоббисты Кремля говорят о бессмысленности санкций, тем неоспоримее становится факт, что санкции работают.

Сегодня утром вышло интервью с Шредером в газете Tagesspiegel. Экс-канцлер предложил снять санкции с России за войну на Донбассе и оккупацию Крыма, поскольку считает их "неэффективными". Он также заявил, что Россия ни при одном президенте не отдаст Крым Украине.
liga.net
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