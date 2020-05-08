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8 мая 20, 09:18
Почему коронавирус Covid-19 так заразен, рассказали ученые
COVID-19
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Американские исследователи объяснили заразность SARS-CoV-2

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.

К такому выводу пришли ученые из Корнеллского университета в США, результаты исследования которых опубликованы в журнале Journal of Molecular Biology.

В частности, микробиологи сравнили структуру нового коронавируса с другими коронавирусами и обнаружили, что 96% его геномной последовательности совпадают с геномом SARS-CoV-1 — вирусом атипичной пневмонии, распространявшимся в 2003 году.

При этом установлено, что у него есть черты доброкачественного человеческого коронавируса HCoV-HKU1.

Отмечается, что вирус атипичной пневмонии не очень заразен, но обладает высокой летальностью (около 10%). В свою очередь HCoV-HKU1 наоборот, высокозаразен, но почти безвреден.

"Это сочетание делает новый коронавирус очень заразным и опасным для здоровья", — заключают ученые.

Также авторы исследования пришли к выводу, что вызывающий COVID-19 вирус опасен для приматов, кошек, хорьков и норок, так как их клетки обладают рецепторами, схожими с человеческими.

В марте ученые из Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США сообщили, что коронавирус способен сохранять заразность на открытом воздухе в течение нескольких часов.

На некоторых поверхностях, например, на картоне, вирус остается заразен на протяжении 24 часов. На пластике и нержавеющей стали вирус будет заразен в течение нескольких суток. На меди коронавирус держится около четырех часов, а в воздухе — три часа.

Ранее ученые связали высокую смертность от COVID-19 c нехваткой витамина D в организме человека.
Delo
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