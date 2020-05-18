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18 мая 20, 08:23
Опубликованы новые материалы ВМС США о встречах с НЛО
НЛО
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В отчетах ВМС США описаны восемь эпизодов встреч с НЛО.В них говорится, что объекты несут угрозу для военной авиации

Опубликованы отчеты ВМС США о восьми эпизодах встреч с неопознанными летающими объектами (НЛО) в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019-го. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние отчеты об опасностях ВМС, которые были предоставлены ряду американских информагентств в соответствии с Законом о свободе информации.

Опубликованные документы включают визуальные описания пилотами инцидентов и радиолакационное фиксирование некоторых из них. НЛО в отчетах называют "неопознанными летательными аппаратами".

27 июня 2013 года экипаж зафиксировал, как неизвестный объект в форме беспилотника или ракеты проходил с дымовым шлейфом на расстоянии около 60 метров от правого борта американского самолета. В сообщении говорится, что в то время никакие другие агентства не выполняли полеты дронов или пуски ракет в этом районе.

В сообщении о встрече с неопознанным объектом от 18 ноября 2013-го выражается беспокойство, что неизвестные беспилотники могут нести риск для военной морской авиации из-за угрозы столкновения.

Менее чем через месяц пилот, который был уверен, что в его районе нет движения, обнаружил радиолокационную дорожку и белый визуальный сигнал на высоте 3,6 км.

26 марта 2014-го пилот штурмовика F/A-18E Super Hornet зафиксировал в небе на расстоянии 300 метров неизвестный серебристый предмет размером с чемодан. Инцидент также произошел в бесполетной зоне.

23 апреля 2014 года на радаре отслежены два объекта, на связь не выходили. В другом сообщении от этой даты говорится, что у побережья Вирджинии, примерно в это же время, были замечены два других относительно небольших объекта, которые летели на большой скорости. Отмечается угроза этих НЛО для военной авиации.

В отчетах встреченные объекты не описываются как инопланетные. Даже отсутствие правдоподобного земного объяснения не делает от того более вероятным внеземное объяснение, приводят слова астрофизиков в издании.

Ознакомиться с документами полностью и почитать о других зафиксированных инцидентах можно на СNN.

В конце апреля Пентагон опубликовал видео с НЛО, которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве.
liga.net
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