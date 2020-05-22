Зачем Трамп разрывает Договор об открытом небе

Президента США Дональд Трамп сообщил международным партнерам, кроме РФ, о выходе из Договора по открытому небу, который позволяет 34 странам-участницам совершать облеты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.

Белый дом обосновал свое решение систематическими нарушениями договора со стороны России, отметив, что документ больше не отвечает интересам Америки. Среди нарушений указывается запрет на полеты над Москвой, Калининградом и Чечней, возле Абхазии и Южной Осетии.

Также заявляется, что Россия использует полученную в рамках договора информацию для наведения обычных вооружений на инфраструктуру США и европейских членов НАТО, чем создает национальную угрозу для этих стран. Москва обвинения отвергает.

Формальный выход из договора, согласно условиям, произойдет через полгода месяцев. Госсекретар Майк Помпео говорит, что Вашингтон может пересмотреть свои планы, если Россия вернется к полному его соблюдению.

В Германии сожалеют о решении Трампа, поскольку договор "способствует сохранению безопасности и мира практически на всем северном полушарии". В связи с этим 22 мая собирается экстренное заседание Совета НАТО. Корреспондент.net рассказывает, что пишет пресса.

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CNN, США

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора в прошлом году, сообщают чиновники, знакомые с процессом принятия этого решения.

Европейские нации, включая Украину, лоббировали сохранение договора, видя его пользу для собственной национальной безопасности. Некоторые аналитики утверждают, что договор, призванный усилить уверенность, что одна страна Европы не планирует напасть на другую, - этот договор помог Украине.

Именно этот договор был решающим фактором, вынудившим Россию вторгнуться на территорию Украины малыми силами - такими, что их не так просто было бы заметить с воздуха.

Европейские нации утверждают, что любые споры относительно соблюдения Россией договора должны решаться через переговоры.

Но бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, известный скептическим отношением к соглашениям о контроле над вооружениями, а также его коллеги в администрации отвергали любые российские утверждения о соблюдении договора.

Еще до того, как Болтон покинул свой пост, он убедил Трампа подписать документ, сигнализирующий о намерении США выйти из договора. Это подтверждают два сотрудника госаппарата США.





BBC News, Британия

Выходя из Договора об открытом небе, Трамп фактически отказывается от договора по контролю над вооружениями, который считался важным для поддержания прозрачности в военной сфере после завершения холодной войны.

Мало того, он отказывается от соглашения, которое, по мнению многих экспертов, по-прежнему дает Штатам огромные преимущества. А то, что это происходит, когда вся структура контроля рушится и надвигается новая эра гонки вооружений, вдвойне удручает.

США смогут использовать спутники для сбора информации о России, однако решение Трампа создаст напряженность в отношениях с европейскими союзниками Вашингтона, которые не имеют доступа к подобным технологиям.

Договор может быть по-прежнему в интересах России, которая будет продолжать совершать пролеты над территорией партнеров Вашингтона, а это будет лишь усугублять их тревогу.

Wall Street Joutnal, США

На фоне известия о выходе США из Договора по открытому небу, появилась информация о подготовке переговоров по соглашению, которое должно заменить договор СНВ-3, распространяющийся на ядерные вооружения России и США высокой дальности. Его срок истекает в следующем феврале.

Предложение Вашингтона гораздо более амбициозно, чем СНВ-3, не в последнюю очередь потому, что США стремятся убедить Китай присоединиться к переговорам. Представители США заявили, что широкомасштабная сделка необходима из-за прогнозируемого роста ядерных арсеналов Китая и России.

Критики предупреждают, что стратегия администрации Трампа похожа на перегиб - и может привести к тупику, который подорвет существующую систему контроля над вооружениями, которая уже начала разрушаться...

Китай, обладающий гораздо меньшим ядерным арсеналом, чем США и Россия, неоднократно заявлял, что не будет участником трехстороннего ядерного соглашения... По словам официальных лиц США, Америка планирует использовать дипломатические и, возможно, экономические рычаги, чтобы настоять на участии Пекина.

Новое предложение США будет охватывать все ядерные боеголовки, включая те, которые складированные и те, которые установлены на системах ближнего действия. Также будут предложены более тщательные меры проверки.

Коммерсант, Россия

Несколько собеседников в МИД России дали понять, что на данном этапе Москва вариант выхода из договора не рассматривает. В то же время они отметили: в дальнейшем российская сторона будет действовать исходя из того, как проявят себя остальные партнеры.

Москву, в частности, волнует вопрос о коллективном доступе к собираемой инспекторами информации. Сейчас все данные, полученные каким-либо государством при облете страны-участницы договора, доступны и остальным его членам. При этом третьим странам, не участвующим в ДОН, снимки передавать нельзя.

Но в Москве не верят, что европейские союзники США откажут Вашингтону в предоставлении информации, собранной ими при облетах российской территории.

"Получится дисбаланс - у США будет информация о нас, а у нас о них - нет", - сказал один из собеседников.

Schweizer Radio und Fernsehen, Швейцария

Если в ближайшие месяцы Москва и Вашингтон все же не достигнут взаимопонимания, что представляется крайне маловероятным, осенью, по истечении шестимесячного срока расторжения, соглашение превратится в бессмысленный документ".

В военном смысле Договор по открытому небу потерял свою важность, так как снимки со спутника сегодня так же точны, как снимки, сделанные из самолета. Поэтому расторжение договора имеет серьезное символическое и политическое значение, ведь тем самым из системы соглашений о контроле за вооружениями между Россией и Западом выпадает еще один элемент.

Если у обеих сторон будет все меньше возможностей выяснить, что планирует и делает оппонент, взаимное недоверие, вероятно, только возрастет. В связи с этим увеличивается опасность военной эскалации.