Министр земли Бранденбург требует отмены санкций против РФ

На этот раз объектом критики стала министр земли Бранденбург по вопросам Европы Катрин Ланге (СДПГ), которая на днях требовала прекращения санкций против России, наложенных в 2014 году после аннексии Крыма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Берлине мы ввели очень четкую схему, которая работает как швейцарские часы: каждый немецкий политик, который делает заявления, идущие вопреки национальным интересам Украины, сразу же получает от Посольства решительный отпор благодаря тяжелой артиллерии - влиятельным немецким СМИ", - отметил посол в разговоре с агентством.

Особенно жестко приходится "опускать на землю" тех, кто нелепо заигрывает с Россией, отметил Мельник. По его словам, на этот раз в тупик себя решила загнать Катрин Ланге, которая сразу же получила "холодный медийный душ".

Эта тактика всегда срабатывает, ведь никто из немецких политиков не любит жесткой публичной критики в свой адрес. Они очень чутко и болезненно реагируют на такие недипломатичные медийные наезды, особенно на передовых страницах ведущих газет, заметил посол.

Главное же, подчеркнул он, такие информповоды дают украинской дипмиссии возможность продвинуть в общественное пространство Германии стратегически важные для Украины месседжи, прежде всего на получение от Берлина перспективы членства Украины в Евросоюзе.

Ланге в своей статье для Märkische Allgemeine Zeitung отметила, что отношения между ЕС и Россией "забуксовали" и "неудовлетворительные", что "наложенные санкции вредят России и Германии, а с другой стороны - не помогают Крыму", следовательно смысла в них нет.

Украинский посол назвал такие высказывания политика "безответственными" и "вызывающими удивление". В той же газете он заявил, что высказывания госпожи Ланге "наносят удар в спину Федеральному правительству Германии, которому украинцы очень благодарны, а также всем партнерам в ЕС, которые солидарно ввели эти карательные меры против Кремля".

Он отметил, что "санкции против России - единственное эффективное средство политического давления, чтобы предотвратить гораздо более масштабную войну и заставить хозяина Кремля сидеть за столом переговоров".

"Все те политики, которые ставят под сомнение экономические санкции, руководствуясь сугубо популистскими мотивами, автоматически выступают за военный сценарий разрешения конфликта", - подчеркнул Мельник, выразив надежду, что это "не тот вариант, которому отдает предпочтение немецкий социал-демократия".

Посол также дал комментарий бранденбургскому изданию Potsdamer Neueste Nachrichten, в котором напомнил, что санкции против России были введены как солидарная реакция Германии и всех стран ЕС на вопиющие нарушения международного права и военные преступления Путина. Он добавил, что украинцам хотелось бы более жестких карательных мер в отношении Москвы, однако этого не удалось реализовать по политическим причинам.

Дипломат подчеркнул, что для Украины пока речь идет о выживании: 7 процентов ее государственной территории оккупированы Россией, равной площади землям Бранденбург, Берлин и Тюрингия вместе взятым. По его словам, именно санкции предотвратили более масштабное военное вторжение Путина. Хотя они, к сожалению, еще не привели к тому, чтобы хозяин Кремля прекратил свою войну и оставил оккупированные территории Донбасса и Крыма.

"Однако санкции достигают своего результата, как правило, в средне- или долгосрочной перспективе. Поэтому надо запастись стратегическим терпением. Санкции портят аппетит Путина на ведение новых войн и повышают цену его нынешней оккупационной политики, которая противоречит международному праву", - отметил посол.

Мельник убежден, что Путин пойдет на деэскалацию только в том случае, когда он будет к этому принужден масштабными санкциями с помощью мощного давления Запада. Заигрываниями не удастся заставить Путина в никаких уступок, то признает только силу.