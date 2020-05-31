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31 мая 20, 08:26
Трамп: У США появится величайшее оружие в истории
Трамп
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Глава Белого дома подчеркнул, что уже видел опытные образцы вооружений и "не может в это поверить".
Глава Белого дома подчеркнул, что уже видел опытные образцы вооружений и "не может в это поверить".

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США скоро появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом он сообщил 30 мая, выступая после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.

"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения в истории. Я уже видел разработки, даже я не могу поверить в это", − подчеркнул Трамп.

При этом подробностей он не привел.
 
Напомним, в середине мая Трамп заявил, что США разрабатывают самую быструю в мире "супер-пупер-ракету".
 
Ранее сообщалось, что президент США поздравил главу SpaceX Илона Маска с успешным стартом Crew Dragon.
Korrespondent
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