Трамп: У США появится величайшее оружие в истории

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США скоро появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом он сообщил 30 мая, выступая после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.



При этом подробностей он не привел. Напомним, в середине мая Трамп заявил, что США разрабатывают самую быструю в мире "супер-пупер-ракету". Ранее сообщалось, что президент США поздравил главу SpaceX Илона Маска с успешным стартом Crew Dragon.

