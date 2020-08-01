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30 июля 20, 09:37
В мире установлен очередной суточной рекорд COVID-19
COVID-19
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По состоянию на утро 30 июля в мире зарегистрировали 290 722 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель за все время пандемии.

Умерли за сутки - 7 036 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 17 188 001 случай инфицирования и 670 207 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 153 840 (+ 1 485 за сутки), заболевших - 4 568 037 (+ 66 921 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 555 518 инфицированных (+ 70 869 за сутки) и 90 188 (+ 1 554 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 584 384 человека (+ 52 249 за сутки), количество смертей - 35 003 (+ 779 за сутки).

В России 828 990 заболевших (+ 5 475 за сутки) и 13 673 летальных случая (+ 169 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 471 123 человек (+ 11 362 за сутки), количество смертей - 7 497 (+ 240 за сутки).

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