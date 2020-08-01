Вся история задержания диверсантов ЧВК Вагнера под Минском

За полторы недели до президентских выборов белорусские СМИ заявили о задержании 33 наемников российской ЧВК Вагнера. При этом что именно задержанные планировали делать, было ли у них оружие – до сих пор неизвестно. Подобные разоблачения боевиков прямо перед выборами в Беларуси далеко не в первый раз. Кого задержали белорусские спецслужбы, что наемники Вагнера забыли в Минске и как задержанные связаны с Украиной, - разбиралась LIGA.net.





ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По информации, полученной белорусским государственным агентством БЕЛТА в правоохранительных органах, в страну якобы прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании.





Группа россиян поселилась в одной из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля и затем переехала в один из санаториев под Минском. У каждого из россиян при себе была небольшая ручная кладь и три общих больших тяжелых чемодана. Приезжие обратили на себя внимание администрации санатория "нехарактерным для русских туристов поведением" и однообразной одеждой в стиле милитари.









Шеврон одного из задержанных (фото - скриншот видеозаписи)





В ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ Беларуси при поддержке ОМОНа в санатории были задержаны 32 человека. Еще один был задержан на юге страны в Гомельской области. Позже стало известно, что задержанные являются боевиками ЧВК Вагнера.





СПРАВКА. ЧВК Вагнер связывают с российским бизнесменом (более известным как "повар Путина") Евгением Пригожиным. Наемники из этой ЧВК участвовали в войне в Сирии на стороне правительственных войск и присутствовали в ряде африканских стран. Командует компанией подполковник Вооруженных сил РФ в отставке Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер».





Белта назвала задержанных россиянами и опубликовала их имена, фамилии и даты рождения. Также на белорусском телевидении показали видео задержания боевиков.







