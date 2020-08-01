Вся история задержания диверсантов ЧВК Вагнера под Минском

За полторы недели до президентских выборов белорусские СМИ заявили о задержании 33 наемников российской ЧВК Вагнера. При этом что именно задержанные планировали делать, было ли у них оружие – до сих пор неизвестно. Подобные разоблачения боевиков прямо перед выборами в Беларуси далеко не в первый раз. Кого задержали белорусские спецслужбы, что наемники Вагнера забыли в Минске и как задержанные связаны с Украиной, - разбиралась LIGA.net.
Группа россиян поселилась в одной из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля и затем переехала в один из санаториев под Минском. У каждого из россиян при себе была небольшая ручная кладь и три общих больших тяжелых чемодана. Приезжие обратили на себя внимание администрации санатория "нехарактерным для русских туристов поведением" и однообразной одеждой в стиле милитари.
В ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ Беларуси при поддержке ОМОНа в санатории были задержаны 32 человека. Еще один был задержан на юге страны в Гомельской области. Позже стало известно, что задержанные являются боевиками ЧВК Вагнера.
Белта назвала задержанных россиянами и опубликовала их имена, фамилии и даты рождения. Также на белорусском телевидении показали видео задержания боевиков.
В эфире белорусского ТВ продемонстрировали переписку в мессенджере, где мужчины договаривались о совместном походе на ужин, о времени и месте вечерней переклички. Представитель группы "А" КГБ рассказал в эфире, что во время задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как к основанию непривлечения их к административной либо уголовной ответственности.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Лукашенко собрал срочное совещание Совбеза, где назвал задержание наемников ЧВК Вагнера "чрезвычайным происшествием".
"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения…Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", – сказал Лукашенко.
Госсекретарь Совбеза Андрей Равков отметил журналистам, что белорусские спецслужбы не были в курсе переброски ЧВК через территорию республики. По его словам, помимо российского посла МИД Беларуси пригласит и украинского.
"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе", - заявил Равков.
Как пишет русская служба Радио Свобода, по меньшей мере 18 человек принимали участие в боевых действиях на востоке Украины – их данные опубликованы в базе украинского сайта Миротворец.
Российский писатель и террорист Захар Прилепин заявил в Facebook, что среди задержанных в Минске есть несколько бывших боевиков из его батальона, который воевал на Донбассе. По его словам, белорусские спецслужбы знали о том, что "три десятка в камуфляже собирались в какую-то другую сторону".
Русская служба Радио Свобода полагает, что наемники направлялись в Судан. На кадрах из задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Руководство России официально пока никак не отреагировало на задержание наемников Вагнера. Посольство РФ в Беларуси лишь сообщило, что получило уведомление о задержании 32 граждан России.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин советует как можно быстрее проверить, не воевали ли задержанные на Донбассе и если да - требовать их немедленной выдаче в Украину. "Во-первых, им надо организовать здесь показательных судебный процесс, а во-вторых, будет кого менять на наших политических узников и заложников", - написал Климкин в Facebook.
В свою очередь, экс-кандидат в президенты Беларуси и координатор гражданской кампании Европейская Беларусь Андрей Санников считает, что ситуация с ЧВК Вагнера создана самим Лукашенко.
"Скорее всего, с одобрения Путина и с его помощью организована провокация, даже не провокация - спектакль, чтобы показать Западу: смотрите, нас могут захватить как Донбасс, пожалуйста, дайте нам денег и поддержите Лукашенко", - отметил Санников в комментарии LIGA.net.
"На территории Беларуси и с территории Беларуси отправлялись боевики на Донбасс, воевать в Украину. Оттуда же попадали назад в Беларусь, в госпитали, где лечились - поправляли здоровье, и отправлялись опять воевать. В Беларуси военные России чувствуют себя как дома", - добавил белорусский политик.
Недавно Лукашенко намекал, что в Беларуси могут устроить "майдан" с подачи иностранной ЧВК. "Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет, подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — заявил Лукашенко 24 июля.
"Боевики" и раньше появлялись аккурат под выборы или протесты, обратил внимание портал Tut.by. В 2006 году перед выборами президента КГБ Беларуси заявил о попытке оппозиции силой захватить власть в стране и назвал обвиняемых "боевиками". А в 2017 году КГБ обвинил более 30 белорусов в подготовке массовых беспорядков с участием "боевиков" из Украины.