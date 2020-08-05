Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.75
USD
27.67
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 августа 20, 10:31
Украинка из Бейрута рассказала подробности. ФОТО 18+
Бейрут
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По словам украинки Ирины Карапаты, люди после сильного взрыва бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от места инцидента

По словам украинки Ирины Карапаты, люди после сильного взрыва бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от места инцидента

Украинка и студентка ливанского университета Каслик Ирина Карапата, которая находилась в пяти километрах от места, где вчера в Бейруте прогремел один из сильнейших предположительно невоенных взрывов за десятилетия, рассказала, что почувствовала в момент взрыва. Об этом сообщает Hromadske.ua.


Женщина говорит, что вечером был ощутим первый взрыв, он ее насторожил.

"Через минуту дом начал качаться как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль - атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма из стороны порта", - отметила украинка.


По ее словам, сразу в новостях появилось несколько версий случившегося. Люди бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.

"Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а иногда и двери на расстоянии пяти километров. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", - уточнила Карапаты.


В посольстве Украины в Ливане сообщили, что пока информации о пострадавших в результате взрыва украинцев нет.

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. По данным Reuters, погибли по меньшей мере 78 человек, около 4000 ранены, многие здания получили повреждения, часть из них не подлежит восстановлению.



Официальная причина взрывов пока не установлена, либо не озвучивается. Версии – от пожара на складе пиротехники и взрыва 2700 тонн аммиачной селитры, до спецоперации Израиля (те уже опровергли подозрения) и детонации конфискованных взрывоопасных материалов. 



Помощь Бейруту предложили власти США, Турции, Израиля, Канады, Франции и многих других стран.
liga.net
Ещё по теме:
Опубликованы новые материалы ВМС США о встречах с НЛО
В Херсоне стычка правоохранителей и Нацкорпуса. ФОТО
Мужчина пытался спрыгнуть с моста на станции метро Днепр
Охранник Ляшко подрезал машину и угрожал пистолетом, - фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Число жертв от взрыва в Бейруте выросло до 78 человек
noimageЗа сутки в мире COVID-19 заразились четверть миллиона
noimageМощный взрыв произошел в Бейруте, много пострадавших. ВИДЕО
Лента новостей