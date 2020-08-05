Украинка из Бейрута рассказала подробности. ФОТО 18+

По словам украинки Ирины Карапаты, люди после сильного взрыва бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от места инцидента

Украинка и студентка ливанского университета Каслик Ирина Карапата, которая находилась в пяти километрах от места, где вчера в Бейруте прогремел один из сильнейших предположительно невоенных взрывов за десятилетия, рассказала, что почувствовала в момент взрыва. Об этом сообщает Hromadske.ua.





Женщина говорит, что вечером был ощутим первый взрыв, он ее насторожил.

"Через минуту дом начал качаться как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль - атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма из стороны порта", - отметила украинка.





По ее словам, сразу в новостях появилось несколько версий случившегося. Люди бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.

"Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а иногда и двери на расстоянии пяти километров. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", - уточнила Карапаты.





В посольстве Украины в Ливане сообщили, что пока информации о пострадавших в результате взрыва украинцев нет.



