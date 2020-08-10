Штаб Тихановской забаррикадировался

Сотрудники штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске заперли двери и окна в здании штаба из-за опасений задержаний. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает Sputnik Беларуси.

В штабе заявили, что оппозиционные силы опасаются того, что правоохранительные органы начнут обвинять соперников Лукашенко в организации беспорядков в стране.

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Сама Тихановская заявляла, что она намерена в своей штаб-квартире "ждать официального объявления результатов выборов".

После возникновения протестов Тихановская и ее соратники заявили, что готовы к диалогу с действующей властью. Об этом заявила координатор штаба Тихановской Мария Колесникова, сообщает Громадське.

Она напомнила, что Тихановская обратилась к силовикам, чтобы те не применяли насилие против мирных демонстрантов.

"Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие", - сказала Колесникова.

Тем временем в МВД Беларуси сообщили, что "милиция в Минске взяла под контроль ситуацию с акциями протеста". Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила журналистам, что "мероприятия пока продолжаются", а сведения о пострадавших и задержанных будут до утра.

Также сообщается, что большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска около 3 часов ночи.

Ранее сообщалось, что в день выборов президента Беларуси были задержаны более 120 активистов. Для подавления протестов в центре Минска силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы. Также стало известно, что один из протестующих погиб под колесами автозака.