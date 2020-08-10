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10 августа 20, 11:05
Лукашенко сделал первое заявление
Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в его стране.

Как сообщает БЕЛТА, он заявил, что политика должна быть одна — люди. Свою позицию глава государства озвучил во время визита в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

Как пишет SB.BY, там Лукашенко собрался ознакомиться с реализацией проекта организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Ранее в сети появилась информация, что президент Беларуси исчез из Минска. Оказалось, что он отправился с рабочей поездкой на указанное предприятие в Пуховичский район Минской области.

Как сообщалось, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, в президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Он набрал 80,23% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская — всего 9,9%.

Штаб Тихановской не признал объявленные ЦИК результаты голосования.

Напомним, после окончания голосования на выборах президента и объявления о том, что по предварительным итогам победил Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты.
Delo
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