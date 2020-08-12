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11 августа 20, 19:04
"Дети - это самое важное": видеообращение Тихановской
Тихановская
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Мнение о том, что запись была сделана под давлением, высказали также ряд западных обозревателей

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, по его мнению, видеообращение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, в котором она призывает прекратить протесты, было записано под давлением. Об этом Науседа написал в Facebook.

"Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановская записала добровольно. Это просто еще одно доказательство используемых методов, чтобы сломать человека и дух народа. Мы были свидетелями этих методов в последние несколько недель", - написал он.

"Сейчас Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний", - добавил Науседа, подчеркнув, что Литва всегда будет предоставлять убежище "силам, настроенным на построение свободы и демократии".

Он также сообщил, что сегодня будет обсуждать эту ситуацию и события в Беларуси в целом с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Мнение о том, что запись была сделана под давлением, высказали также ряд западных обозревателей.

Корреспондент издания Financial Times Макс Седдон написал в Twitter, что обращение Тихановской напоминало "видео с заложниками".

Корреспондент Радио Свобода в Москве Мэтью Луксмор отметил, что Тихановская находилась в момент записи в "состоянии стресса".

"Иллюстрацией диктатуры на практике" назвал видео Мартин Краг из Swedish Institute of International Affairs.

Видео, в котором Тихановская зачитывает с листа призыв "не противостоять милиции, не выходить площади", было записано предположительно в кабинете главы ЦИК Беларуси после нескольких часов общения с представителями силовых структур, при котором никто больше не присутствовал.



После этого Тихановская выехала в Литву. Оттуда она записала новое видеообращение, в котором объяснила, почему уехала из Беларуси. "Знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она. Видео заканчивается фразой: "Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни". Известно, что в Литве она находится вместе со своими детьми. Муж Тихановской ранее был задержан силовиками в Минске.


9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). 

Оппозиция не признала его победу, но Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. 


Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом. 
liga.net
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