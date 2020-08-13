В Германии заметили тревожный тренд в эпидемии коронавируса

За прошедшие сутки в Германии зафиксировали 1445 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, передает Sueddeutsche Zeitung в четверг, 13 августа.

Суточный показатель заболеваемости превышает тысячу второй день подряд. Сейчас общее число случаев коронавируса составляет 219 964. Количество умерших возросло на четыре и составило 9211 человек.

"Эта тенденция вызывает беспокойство. Дальнейшего ухудшения ситуации следует избегать любой ценой", - подчеркнули в институте.

В нынешней волне эпидемии особенно пострадали Северный Рейн-Вестфалия и Гамбург, где наблюдается значительный рост числа новых случаев.

Накануне сообщалось, что коронавирус в Германии обновил четырехмесячный рекорд. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выразил обеспокоенность ростом выявления коронавирусной инфекции.

В Украине новый антирекорд по коронавирусу