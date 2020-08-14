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14 августа 20, 08:33
В Беларуси выпускают задержанных, они говорят о пытках.Видео
Протест в Минске
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Многие из задержанных рассказали о пытках со стороны силовиков
В Минске и других городах Беларуси в ночь на пятницу, 14 августа,  продолжались мирные акции протеста, из СИЗО отпустили несколько десятков задержанных . Об этом сообщают беларусские СМИ.

"На Пушкинской около 30 минут назад люди еще гуляли и скандировали. Проезжающие автомобили сигналят. Сегодня там без задержаний", - отмечается в сообщении Onliner.


По данным TUT.BY, в 22:30 начали выпускать задержанных на акциях протеста людей с Центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске

Ожидающие их родные и близкие сообщили, что в первые полчаса выпустили примерно до 30 человек.

Издание Belsat сообщает, что изолятор переполнен. В 00:40 около Окрестина примерно 15 человек, которых выпустили из изолятора. Всего вышли 40 мужчин и 20 женщин. Волонтеры оборачивали их одеялами, давали воду и еду. В здание несколько раз заезжали машины скорой помощи.

Говорят, что их избивали люди в масках. На спинах вышедших маркерами написаны цифры. На 02:08 из тюрьмы выпустили 145 задержанных.

В ожидании близких - очень много людей, к ним подъезжали водители-добровольцы и предлагали подвезти тех, кто выходит из центра, многих избитых сразу медики увозили в больницу. Люди рассказывали о пытках со стороны силовиков.

Одна из женщин рассказала, что она врач, ее задержали, когда она оказывала медпомощь пострадавшим. "Первые сутки мы стояли на улице, там нас не кормили, воды нам не давали, издевались охранники над нами. Были девочки, которых избивали", - сообщила она.

Также около 150 задержанных выпустили из следственной тюрьмы в Жодино.


9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.

После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.

Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились. 
По данным на 13 августа, число задержанных в Беларуси со дня выборов, 9 августа, уже составило более 6700 человек.
liga.net
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