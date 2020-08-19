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16 августа 20, 13:14
В Минск на митинг за Лукашенко свозят бюджетников. ВИДЕО
Александр Лукашенко
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Сегодня в Минске должен состояться оппозиционный Марш свободы.

Сегодня в Минске должен состояться оппозиционный Марш свободы. Параллельно планируется акция в поддержку режима Лукашенко

Сегодня в Минске, у здания правительства, должен состоятся митинг в поддержку объявленного победителем президентских выборов в Беларуси Александра Лукашенко, на акцию якобы свозят бюджетников со всей страны. Об этом пишет TUT.BY.

В издании утверждают, что о принуждениях поехать на митинг им сообщают рабочие, которым грозят увольнением или выселением из общежития. Такие сообщения уже поступили от сотрудников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", БелЖД и еще ряда государственных предприятий, пишет СМИ.

"Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим", - сообщает издание.

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По данным TUT.BY на митинг также зовут Аппарата правительства, Минтруда, Минфина, Минэкономики, Минздрава, Минлесхоза, МАРТ, МЧС.

Другие беларусские оппозиционные СМИ и Telegram-каналы публикуют колонны автобусов, которые едут в сторону Минска.

А на площади Независимости у Дома правительства к митингу уже готовятся силовики, пишут оппозиционные СМИ.
liga.net
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